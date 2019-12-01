Salen spots previos al Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum; destacan programas sociales

Salen spots previos al Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum; destacan programas sociales
Fecha: 25 de Agosto de 2025
Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- A pocos días de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo presente su Primer Informe de Gobierno, comenzaron a circular los spots con los que se destaca su labor en lo que va de su administración.

En lo videos propagandísticos, se resaltan los programas para el Bienestar, salud y continuidad, así como visión de la transformación, entre otros.

Asimismo, en los spots, la mandataria mexicana aseguró que “"El dinero que antes se robaban hoy llega al 82% de las familias", entre más frases que hacen alusión al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

En días anteriores, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que dará su Primer Informe de Gobierno desde el interior de Palacio Nacional, sin embargo, se espera que una multitud la espera en la Plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

