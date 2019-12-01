Saldo blanco en los principales eventos masivos de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informa que los eventos masivos realizados durante este fin de semana en la entidad concluyeron con saldo blanco, sin incidentes relevantes y en condiciones de tranquilidad para las y los asistentes.
Como parte de las acciones de prevención, supervisión y coordinación interinstitucional, personal de Protección Civil mantuvo el seguimiento de las actividades en los principales recintos donde se desarrollaron eventos de concentración masiva.
Entre ellos se encuentran el partido de fútbol realizado en el Estadio Corregidora, que transcurrió en un ambiente familiar y ordenado; el concierto efectuado en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, sin situaciones relevantes que reportar; y el festival Pulso GNP, celebrado en el Autódromo de Querétaro, que registró una asistencia superior a las 31 mil personas y se desarrolló en un entorno tranquilo, sin incidentes de relevancia.
La CEPCQ destacó la importancia de la participación ciudadana y de la coordinación entre autoridades, organizadores y cuerpos de emergencia para contribuir al desarrollo seguro de este tipo de actividades.
Ante la posible continuidad de lluvias en la entidad, se exhorta a la población a mantener medidas de autocuidado, especialmente durante los traslados y las actividades al aire libre.
Se recomienda:
- Ante la presencia de lluvia, evitar salir de casa y hacerlo solo en caso necesario.
- Extremar precauciones durante los traslados y atender las indicaciones de las autoridades.
- Evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, tanto a pie como en vehículo.
- No ingresar a cuerpos de agua ni acercarse a cauces que presenten corrientes fuertes o incrementos en su nivel.
- Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos cuando llueva.
- Evitar tirar basura en calles, coladeras y drenajes, ya que puede obstruir el flujo del agua y favorecer encharcamientos e inundaciones.
- Consultar regularmente las condiciones meteorológicas y los reportes oficiales antes de salir de casa.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a la línea única 9-1-1.