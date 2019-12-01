Saldo blanco en los principales eventos masivos de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 16:51:30

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informa que los eventos masivos realizados durante este fin de semana en la entidad concluyeron con saldo blanco, sin incidentes relevantes y en condiciones de tranquilidad para las y los asistentes.

Como parte de las acciones de prevención, supervisión y coordinación interinstitucional, personal de Protección Civil mantuvo el seguimiento de las actividades en los principales recintos donde se desarrollaron eventos de concentración masiva.

Entre ellos se encuentran el partido de fútbol realizado en el Estadio Corregidora, que transcurrió en un ambiente familiar y ordenado; el concierto efectuado en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, sin situaciones relevantes que reportar; y el festival Pulso GNP, celebrado en el Autódromo de Querétaro, que registró una asistencia superior a las 31 mil personas y se desarrolló en un entorno tranquilo, sin incidentes de relevancia.

La CEPCQ destacó la importancia de la participación ciudadana y de la coordinación entre autoridades, organizadores y cuerpos de emergencia para contribuir al desarrollo seguro de este tipo de actividades.

Ante la posible continuidad de lluvias en la entidad, se exhorta a la población a mantener medidas de autocuidado, especialmente durante los traslados y las actividades al aire libre.

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