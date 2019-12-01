RSF condena homicidio de Josué Martínez en Puebla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 08:48:06

Ciudad de México, a 18 de julio 2026.- La organización civil, Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, registrado el pasado 17 de julio en San Martín Texmelucan, Puebla.

Asimismo, en un comunicado exigió al gobierno de México que se realice una “investigación exhaustiva” del crimen.

Además, la ONG recordó que Martínez Contreras era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, una página informativa y de denuncia comunitaria en Facebook con más de 155 mil seguidores en la que ofrecía una cobertura de temas relacionados con seguridad, servicios públicos y administraciones municipales, así como entrevistas a funcionarios.

Igualmente, recalcó que “ocho meses antes de su asesinato”, el periodista “denunció en un video difundido por el medio A Tiempo Noticias que había recibido amenazas telefónicas por parte de una autoridad local”.

En ese sentido, explicó que el comunicador recibió amenazas luego de una cobertura sobre “la gestión del sistema local de agua potable, el uso de los recursos recaudados, la existencia de tomas clandestinas y la falta de obras públicas”.

Cabe señalar que se trata del sexto trabajador de la comunicación asesinado en México en lo que va del 2026.