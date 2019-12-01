Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- Ante las recientes advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a México si no frena el avance de las caravanas migrantes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, abordó la situación migratoria con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El acercamiento diplomático ocurre en medio de las tensiones generadas por las declaraciones del mandatario estadounidense, quien volvió a advertir que aplicaría fuertes gravámenes a los productos mexicanos si el gobierno de Claudia Sheinbaum no impide que los grupos de migrantes lleguen a territorio estadounidense.

En este contexto, el gobierno mexicano ha sostenido que ninguna de las 24 caravanas migrantes registradas en los últimos años ha conseguido llegar a la frontera norte. De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, actualmente permanecen 781 personas migrantes en Mapastepec, Chiapas, mientras que otras han optado por regresar a sus países de origen.

Las autoridades mexicanas mantienen la atención a quienes continúan en territorio nacional, a quienes se les ofrecen alternativas para retornar a sus lugares de origen o permanecer en México mediante opciones de regularización, siempre que cumplan con los requisitos legales.