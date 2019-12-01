Ronald Johnson destaca cooperación México-Estados Unidos contra redes criminales

Ronald Johnson destaca cooperación México-Estados Unidos contra redes criminales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 22:56:22
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Ciudad de México, 9 de abril de 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó las acciones recientes de las autoridades mexicanas contra redes delictivas, al mencionar la importancia de la colaboración bilateral en materia de seguridad.

A través de un mensaje, el diplomático afirmó que estas acciones demuestran que ambos países no dan tregua a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.

Asimismo, enfatizó que la coordinación entre México y Estados Unidos permite cerrar espacios a estas redes ilícitas, al señalar que “no tienen dónde esconderse” cuando existe trabajo conjunto entre ambas naciones.

El embajador también reiteró que el compromiso de ambos gobiernos es proteger a la población y mantener seguras a sus comunidades, mediante estrategias de cooperación en distintos frentes, ya sea por tierra, mar o incluso en operaciones subterráneas.

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