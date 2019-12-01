Roberto Velasco viajará a Canadá para reunirse con autoridades y empresarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 18:52:48

Ciudad de México, 16 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el secretario, Roberto Velasco, viajará a Ottawa, Canadá para sostener reuniones con la ministra Anita Anand, integrantes del gabinete canadiense y empresarios locales.

La agenda se centra en el seguimiento del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney. Además busca fortalecer la integración comercial, inversiones y cooperación en sectores estratégicos como el automotriz, innovación y movilidad laboral.

Este encuentro refuerza la relación estratégica bilateral, orientada a la cooperación en múltiples áreas como comercio, seguridad y asuntos gubernamentales.

En 2025, México exportó a Canadá 21,950 millones de dólares (principalmente vehículos, maquinaria y equipo eléctrico), mientras Canadá exportó 6,440 millones, consolidando un comercio bilateral superior a los 28,000 millones de dólares con superávit favorable para México.

Finalmente, la visita de Roberto Velasco, refuerza la asociación estratégica entre México y Canadá, en el que se impulsa el crecimiento económico del T-MEC.