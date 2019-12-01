Ricardo Monreal aclara: reducción de jornada laboral a 40 horas no está en agenda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 17:46:20

Ciudad de México, 4 de septiembre del 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no forma parte de la agenda del actual periodo de sesiones.

Sin embargo, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a que esta reforma se concrete antes de concluir su mandato en 2030.

Cuestionado sobre las declaraciones del vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aseguró que la reforma podría aprobarse en este mismo periodo y aplicarse de manera escalonada por sectores y regiones, Monreal respondió que no cuenta con elementos para confirmar dicha versión.

“No tendría yo forma de confirmarlo. Seguramente él tiene más elementos, pero no ha sido motivo de la agenda legislativa”, señaló el legislador, al destacar que no existe aún una definición formal sobre los tiempos de discusión y aprobación de la medida.

El también coordinador parlamentario subrayó que la iniciativa sigue siendo un compromiso del Ejecutivo federal y que, aunque no hay certeza sobre su votación este año, la expectativa es que la jornada laboral de 40 horas se establezca durante la actual administración.