Rezago educativo en México afecta a más de 24 millones de jóvenes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:19:44

Ciudad de México, a 13 de marzo 2026.- En México hay más de 24 millones de personas de más de 15 años que no han concluido su educación básica, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, el organismo autónomo detalló que del total 15.1 millones residen en el ámbito urbano y 9.2 en el rural.

Además indicó que, entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia pasó de 19.4 a 18.6 por ciento, por lo que en términos absolutos, el número de personas disminuyó en 800 mil.

En ese mismo periodo el rezago educativo se redujo en 25 entidades, como Michoacán con 3.2 millones, Querétaro con 3.1 e Hidalgo 2 millones.

En contraparte, en su informe sobre pobreza multidimensional, el Inegi agregó que en seis entidades aumentó su rezago, principalmente Chiapas, que pasó de 31.1 a 34 por ciento; Oaxaca, de 29.1 a 30.5; y Veracruz, de 25.5 a 26.3, mientras que Tabasco se mantuvo en 17.9, misma cifra que reportó en 2022.

Por su parte, le el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) alerta que al desafío de atender el rezago educativo de quienes no han concluido su primaria o secundaria, se suma que 23.6 millones de mexicanos de 20 años y más no cursa o no ha logrado concluir su bachillerato, lo que representa 28.4 por ciento del total de la población adulta del país.