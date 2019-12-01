Revisa Sheinbaum los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 21:25:39

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.- La tarde de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con su gabinete en Palacio Nacional, en la que se revisaron los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Dicha reunión fue convocada a las 17:00 horas, a la que acudieron los secretarios de la Defensa, de Marina, Gobernación, Energía, Salud, Agricultura, Secihti, Bienestar, Sedatu, de la Mujer, de Medio Ambiente, Turismo, Seguridad y de Economía.

Asimismo, también llegó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Además., también estuvieron presentes los directores de los organismos, ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, Injuve, CONADE, Banobras, Infonavit, Conagua, Pemex, Alimentación del Bienestar, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el procurador federal del Consumidor.

El plan, que fue presentado el domingo pasado, consta de 12 ejes, que a su vez se dividen en más de 100 acciones, y contará con una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

Como ya lo había adelantado la mandataria federal, habrá reuniones constantes, en las que los funcionarios tendrán que presentar un reporte de los avances que se tengan en cada una de las áreas.