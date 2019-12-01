Revisa Sheinbaum los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Revisa Sheinbaum los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 21:25:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.- La tarde de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con su gabinete en Palacio Nacional, en la que se revisaron los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Dicha reunión fue convocada a las 17:00 horas, a la que acudieron los secretarios de la Defensa, de Marina, Gobernación, Energía, Salud, Agricultura, Secihti, Bienestar, Sedatu, de la Mujer, de Medio Ambiente, Turismo, Seguridad y de Economía.

Asimismo, también llegó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Además., también estuvieron presentes los directores de los organismos, ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, Injuve, CONADE, Banobras, Infonavit, Conagua, Pemex, Alimentación del Bienestar, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el procurador federal del Consumidor.

El plan, que fue presentado el domingo pasado, consta de 12 ejes, que a su vez se dividen en más de 100 acciones, y contará con una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

Como ya lo había adelantado la mandataria federal, habrá reuniones constantes, en las que los funcionarios tendrán que presentar un reporte de los avances que se tengan en cada una de las áreas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Conmociona a Juchitán, Oaxaca el homicidio de Noelia, una menor de 4 años de edad
FGR logra vinculación a proceso contra presunto traficante detenido en Jalisco
Por la venta irregular de terrenos turísticos, dos exgobernadores de Nayarit tienen orden de captura
Combate frontal a delincuencia con el Plan Michoacán: detenidas 4 personas con fusiles en Gabriel Zamora
Más información de la categoria
Ejército y GN capturan a “El Búho”, “El Cucú” y dos más tras feroz enfrentamiento armado en Múgica, Michoacán 
Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar, desaparecido hace dos semanas en el Edomex: Estaba en un desagüe, atado a un sillón 
Morena Michoacán denuncia al diputado David Cortés por usar 21 espectaculares para campaña anticipada 
Por inseguridad, cancelan el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán
Comentarios