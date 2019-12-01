Revelan foto oficial de la nueva SCJN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:24:43
Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- Se dio a conocer la foto oficial de los nuevos nueve ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que comenzarán funciones a partir del 1 de septiembre.

En la imagen se puede observar a Hugo Ortiz Aguilar, nuevo presidente de la Corte, junto a las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

Mientras tanto, en una segunda hilera, de izquierda a derecha, aparecen los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

Por su parte, la Comisión del Senado de la República detalló que se encuentra “todo listo” para la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

A través de un comunicado, la Cámara Alta recapituló que este 1 de septiembre de 2025 se realizará la sesión solemne de la Cámara Alta, donde 881 juzgadores tomarán protesta.

