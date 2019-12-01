Revela Sheinbaum itinerario para su viaje a España; se reunirá con jefes de Estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 12:22:45

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló el itinerario de su visita a la ciudad de Barcelona, España, la cual se llevará a cabo el próximo 18 de abril.

Durante su conferencia de prensa matutina explicó que volará a Madrid la noche del jueves y desde ahí tomará otro avión a la ciudad condal.

Asimismo, detalló que sostendrá reuniones con jefes de Estado como Pedro Sánchez, presidente de España; Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Yamandú Orsi, de Uruguay.

“Hay algunas reuniones bilaterales con los presidentes y después la reunión donde vamos a estar todos”, agregó la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, dio a conocer que visitará la supercomputadora en Barcelona, como parte del convenio establecido con el gobierno de México.

“Ya hay varios temas que se están trabajando con el modelo de la supercomputadora, entre ellos datos de agua, datos meteorológicos y otros datos que se están procesando”, adelantó.

Por último, informó que sólo estará un día y medio en Barcelona y llegará a México el domingo 19 de abril.