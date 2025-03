Retrasa Sheinbaum presentación de reformas a leyes en materia de desapariciones

Ciudad de México, a 20 de marzo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aplazó la presentación de las reformas para combatir las desapariciones en el país, al argumentar que necesitan “un poco más de análisis”.

“Hoy íbamos a presentar la modificación a las leyes para el tema de desaparición, pero no terminó la Consejería Jurídica y todas las áreas porque es un tema que requiere todavía un poquito de mayor análisis”, declaró la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que las reformas establecerán obligaciones en todos los niveles de Gobierno que, en caso de no cumplirse ser cumplidas, conllevarán sanciones.

“La alerta de desaparición de una persona en un estado por una fiscalía, no necesariamente o sea no hay la obligación de alertar a todo el país, aeropuertos, centrales camioneras, no existe esa obligación hoy en la ley; está mencionado pero está minimizado. No hay una obligatoriedad”, indicó.

“Les pongo algún ejemplo, cuando lamentablemente fallece una persona que no es identificada, es decir, que la fiscalía o los Semefos, Incifos, según sea el estado, no pueden identificar por alguna razón, no hay una sola base de datos nacional”, dijo la presidenta Sheinbaum.