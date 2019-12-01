Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 13:49:18

Matamoros, Tamaulipas, a 28 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), retiró 110 kilogramos de basura de la Playa Bagdad, ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, en las acciones participaron 14 elementos navales, quienes, junto con el personal de la dependencia recorrieron dos kilómetros para recoger los residuos.

Igualmente, se mencionó que la jornada de recolección forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), encaminadas a reducir la contaminación y preservar los ecosistemas marinos y costeros del país.

Por último, se informó que los desechos recuperados fueron clasificados para su disposición final, conforme a la normatividad ambiental vigente.