Restablecen servicios en la Sierra Gorda de Querétaro tras las intensas lluvias

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- Al tiempo de agradecer el apoyo del Gobierno Federal y de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la contingencia generada por las recientes lluvias que ocasionaron afectaciones en la zona de la Sierra Gorda queretana, el gobernador, Mauricio Kuri González, informó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un enlace en la conferencia matutina, los operativos y acciones que desde la administración estatal se pusieron en marcha para atender la emergencia, y que al momento arrojan el restablecimiento del suministro de energía eléctrica al 100 por ciento.

“Muy buenos días, y otra vez agradecido con ustedes desde el inicio de la contingencia, ha estado con nosotros, el día de ayer estuve en San Joaquín, por supuesto el Ejército siempre rifándose, y muy, muy agradecido con usted y con todo su equipo que en cualquier llamada está siempre al pendiente de nosotros”, manifestó.

Desde Palacio de la Corregidora, el mandatario estatal expuso un informe de los daños provocados en la región serrana y de las gestiones que personalmente ha encabezado para atender a la población damnificada, que al inicio reportó un total de ocho municipios afectados.

Expuso que aunque ninguna comunidad se encuentra incomunicada, se registró un derrumbe en el camino a la localidad de Apartadero, perteneciente al municipio de San Joaquín, lo que afecta el acceso a 10 poblaciones, vía en la que, dijo, personal de la Comisión Estatal de Infraestructura con la maquinaria que dispuso la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes ya se encuentra trabajando para que quede liberada en los próximos días.

Refirió que, tras el paso de la contingencia, por el momento el problema más serio que se tiene es la habilitación de los caminos municipales, ya que resultaron con afectaciones 228 kilómetros de vía carretera, principalmente en la zona de Pinal de Amoles, pues a pesar de que se puede transitar, dijo, está muy lastimado. Además, recordó que se tiene el registgro de un menor fallecido.

Kuri González reconoció la labor del personal operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) gracias al cual, al momento, todas las comunidades tienen energía, acción que beneficia a 13 comunidades con el servicio de agua potable. En este contexto, abundó que, respecto al tema de las escuelas, se tiene 32 instituciones educativas con daños estructurales, en las que ahora se está trabajando.

En cuanto a los daños que sufrió la carretera estatal 100, misma que presentó afectaciones en cinco kilómetros a consecuencia de un deslave importante, aseguró que personal de la CEI ya está atendiendo la vía para poder habilitarla en los próximos dos días y la población pueda circular en esa zona.

“Por mi parte creo que es todo, y sigo muy agradecido con usted y con todo su equipo por todo el apoyo que han tenido las y los queretanos, muchas gracias Presidenta”, concluyó.

Durante la presentación del informe, el titular del Poder Ejecutivo estatal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava; la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón; la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, Sonia Carrillo y el vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Vega Ricoy.