Rescatan y liberan a delfín varado en Playa Tortuga, Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 16:10:19
Lázaro Cárdenas, Michoacán, 18 de octubre de 2025.- Autoridades ambientales y voluntarios lograron rescatar y liberar a un delfín que encalló en Playa Tortuga, frente al campamento tortuguero Camino al Mar, en la costa de Lázaro Cárdenas.

El ejemplar, identificado como un delfín listado (Stenella coeruleoalba), fue hallado en la orilla en aparente estado de desorientación. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión de Pesca de Michoacán, Protección Civil Municipal y Seguridad Pública, junto a pescadores y habitantes de la zona, participaron en las labores de rescate.

Tras una valoración médica, especialistas confirmaron que el mamífero se encontraba con vida y en condiciones estables, por lo que se activó el protocolo de atención a varamientos. Con apoyo de una embarcación menor, el delfín fue trasladado aproximadamente 20 millas náuticas mar adentro, donde fue reincorporado a su hábitat.

Autoridades destacaron la respuesta inmediata y la coordinación entre instituciones y comunidad, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la protección de la fauna marina que habita en las costas michoacanas.

