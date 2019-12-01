Rescatan a dos turistas arrastrados por oleaje en playa de Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 14:55:03

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 6 de abril del 2026.- Dos visitantes procedentes de Pátzcuaro fueron rescatados con vida luego de ser arrastrados por el fuerte oleaje mientras se encontraban en una playa del municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa de Michoacán.

El hecho ocurrió en Playa Eréndira, donde los jóvenes ingresaron al mar sin prever la intensidad de las corrientes provocadas por el fenómeno conocido como mar de fondo.

Las condiciones del agua provocaron que ambos fueran jalados mar adentro, con lo cual se generó una situación de riesgo.

Tras el reporte de emergencia, personal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo para localizarlos y sacarlos del agua.

Una vez rescatados, los dos turistas recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados a un hospital para una valoración más completa. De acuerdo con los reportes preliminares, su estado de salud es estable.