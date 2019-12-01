Rescatan a cuatro mujeres y dos niños varados por tormenta de nieve en la sierra de Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:51:19

Chihuahua, Chihuahua, 26 de enero del 2026.- Cuatro mujeres y dos menores de edad estuvieron en riesgo de sufrir hipotermia tras quedar varados en una carretera de la sierra de Chihuahua, luego de que una tormenta de nieve cubriera por completo el tramo que conecta Parral con Guadalupe y Calvo.

El incidente se registró la mañana de este sábado 24 de enero, cuando las condiciones climatológicas extremas dificultaron severamente la circulación vehicular en la zona serrana.

La camioneta en la que viajaban quedó detenida a un costado del camino, sin posibilidad de avanzar, lo que expuso a sus ocupantes a las bajas temperaturas y a la constante caída de nieve.

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que realizaban recorridos de vigilancia preventiva como parte del operativo invernal, detectaron el vehículo varado y acudieron de inmediato para brindar auxilio.

Los agentes lograron liberar la unidad de la nieve acumulada y posteriormente la remolcaron hasta un punto seguro, evitando así un mayor riesgo tanto para los ocupantes como para otros automovilistas.

Las seis personas fueron valoradas en el lugar por los elementos estatales, quienes confirmaron que no presentaban lesiones ni afectaciones de salud, a pesar del tiempo que permanecieron expuestas al frío.

Finalmente, los ocupantes fueron trasladados a un municipio cercano para garantizar su integridad física y resguardar su seguridad.