Reportan dos aeronaves de EEUU en territorio mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:47:14
Ciudad de México, a 23 de enero 2026.- Al menos dos aeronaves de agencias de Estados Unidos sobrevolaron o aterrizaron en territorio mexicano, de acuerdo con especialistas a través de la plataforma Flightradar24.

Según los registros, un avión del Departamento de Justicia (DOJ) aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que un dron militar sobrevoló la Península de Yucatán.

Los reportes técnicos indican que la aeronave identificada con la matrícula N874TW, aterrizó procedente de la Base Conjunta Andrews, en Maryland.

Además, los especialistas detectaron al avión militar con matrícula BLKCAT5, que correspondería a un dron de vigilancia de alta tecnología MQ-4C Triton, mientras operaba sobre las costas de Yucatán y Campeche.

Cabe recordar que, previamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que tomó la decisión de que ya no ingresarán al país aviones militares estadounidenses para llevar a elementos mexicanos a capacitación a Estados Unidos.

