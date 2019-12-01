Reportan agresiones y uso de gas contra asistentes a marcha del 2 de octubre en Tlatelolco

Reportan agresiones y uso de gas contra asistentes a marcha del 2 de octubre en Tlatelolco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:20:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- A 58 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968, se registraron enfrentamientos entre elementos de seguridad y manifestantes en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, donde se concentraban estudiantes y asistentes a la movilización conmemorativa del 2 de octubre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios policías agrediendo a los manifestantes, mientras algunos asistentes denunciaron golpes y el uso de gas durante las confrontaciones en la zona de la Plaza de las Tres Culturas.

Los incidentes ocurrieron mientras los distintos contingentes arribaban a Tlatelolco para participar en la marcha, que posteriormente partió rumbo al Zócalo capitalino. Medios locales reportaron también revisiones a estudiantes y asistentes que llegaban a la zona.

Los hechos se registran en la conmemoración del 58 aniversario de la represión estudiantil de 1968. Durante esta jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el movimiento y expresó: “Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”. Mientras tanto, en Tlatelolco se registran enfrentamientos entre elementos de seguridad y manifestantes.

Más información de la categoria
Vehículo se sale de la vialidad en Pedro Escobedo, Querétaro, a la altura del camino a La Venta
Choque frontal entre dos camionetas deja 11 lesionados en la carretera a Huimilpan
Motociclista resulta lesionada tras ser impactada por un vehículo en Zamora
Vuelca un auto en el anillo vial Fray Junípero Serra de la capital queretana
Más información de la categoria
Cruz Medina aprieta el cerco contra el crimen en Michoacán: Cierra septiembre con 406 detenidos, la captura del "Señor de la T" y más de una tonelada de estupefaciente asegurada
2 de octubre de 1968: la tarde en que Tlatelolco fue escenario de una violenta represión
Aseguran 60 toneladas de cigarrillos "piratas" en Huixquilucan; hay 3 detenidos
Detienen a “Sol", presuntamente involucrado en red de huachicol