Reportan agresiones y uso de gas contra asistentes a marcha del 2 de octubre en Tlatelolco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:20:10

Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- A 58 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968, se registraron enfrentamientos entre elementos de seguridad y manifestantes en las inmediaciones del Metro Tlatelolco, donde se concentraban estudiantes y asistentes a la movilización conmemorativa del 2 de octubre.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios policías agrediendo a los manifestantes, mientras algunos asistentes denunciaron golpes y el uso de gas durante las confrontaciones en la zona de la Plaza de las Tres Culturas.

Los incidentes ocurrieron mientras los distintos contingentes arribaban a Tlatelolco para participar en la marcha, que posteriormente partió rumbo al Zócalo capitalino. Medios locales reportaron también revisiones a estudiantes y asistentes que llegaban a la zona.

Los hechos se registran en la conmemoración del 58 aniversario de la represión estudiantil de 1968. Durante esta jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el movimiento y expresó: “Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”. Mientras tanto, en Tlatelolco se registran enfrentamientos entre elementos de seguridad y manifestantes.