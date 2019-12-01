Reporta Protección Civil del estado de Querétaro 13 viviendas inhabitables por lluvias

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Las lluvias que se presentaron en los municipios de la Sierra Gorda, en los primeros días de octubre, dejaron como saldo 13 viviendas inhabitables debido a los daños estructurales que sufrieron las viviendas en los municipios de Jalpan de Serra, San Joaquín y Landa de Matamoros, informó el coordinador estatal de Protección Civil en Querétaro, Javier Amaya Torres.

Puntualizó que también se busca la reubicación de los habitantes de tres viviendas de la comunidad de Agua de Venado, en el municipio de San Joaquín, ya que está el riesgo latente de que se abra un socavón y termine por destruir las estructuras de las casas.

Expresó que el total de las casas afectas por las torrenciales lluvias asciende a 570 viviendas, aunque en su gran mayoría, solo fueron daños menores, que no representa un riego para sus habitantes, aunque se mantienen atentos para apoyar a quien lo necesite.

“Son casas de madera, la mayoría en el municipio de Jalpan de Serra, además de Landa de Matamoros y San Joaquín; en la zona de Agua de Venado (San Joaquín) hay tres casas que tienen un daño estructural por un socavón que las hace inhabitables; hay otras tantas casas que tienen daños menores y que se consideran estructuralmente habitables”, dijo.

Mencionó que el martes 21 de octubre, se entregará un informe detallado y actualizado al gobernador del estado, Mauricio Kuri González, sobre el estado que se tiene en daños a inmuebles de la zona serrana, el cual incluirá el realizado a centros educativos.

Por su parte, el gobernador Mauricio Kuri aseguró que ya se mantienen pláticas con el presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, para que adquiera un terreno para apoyar a las tres familias afectadas en Agua de Venado, aunque reconoció que este proceso podría tardar.

Actualmente las familias desalojadas por el eminente peligro en el que se encontraban, se encuentran a salvo en un albergue.