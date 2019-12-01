Reparten 59 mil despensas y más de 72 mil comidas a damnificados de las lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 11:47:35

Ciudad de México, a 17 de octubre 2025.- Con el Plan DN-III-E, las autoridades federales han repartido 59 mil despensas y más de 72 mil comidas a las personas afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que Elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizan actividades de auxilio a la población damnificada por las lluvias que se registraron en días pasados, las cuales dejaron 72 personas sin vida hasta el momento.

Según la nota de prensa, en Hidalgo se han desplegado mil 112 efectivos y 14 aeronaves para reforzar las operaciones de rescate, evacuación de personas y traslado de víveres en 22 municipios. Se han entregado mil 714 despensas y 600 litros de agua embotellada, así como 4 mil 187 raciones de comida caliente.

En Puebla, se desplegaron 2 mil 179 efectivos apoyados con 4 helicópteros para el apoyo de 3 municipios, se han entregado 6 mil 998 despensas y 6 mil 400 raciones calientes.

En Querétaro se desplegaron 590 efectivos con el apoyo de maquinaria pesada y drones para labores de auxilio en cuatro municipios. Se han distribuido 5 mil 781 despensas y efectuado labores de limpieza en 100 viviendas y escuelas.

Mientras tanto, a San Luis Potosí llegaron 800 uniformados, se han entregado 39 mil 304 despensas y 26 mil 708 litros de agua embotellada.

Por otra parte, en Veracruz se desplegaron 3 mil 708 efectivos apoyados por tres helicópteros para atender las necesidades de 11 municipios donde hay múltiples comunidades incomunicadas.

Se han repartido 20 mil 772 despensas, 75 mil litros de agua embotellada y 29 mil litros de agua purificada, además de 62 mil 300 raciones calientes.