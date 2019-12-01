Renuncian dos aspirantes a síndicos en Culiacán en medio de clima de inseguridad; continúan 37 en campaña

Renuncian dos aspirantes a síndicos en Culiacán en medio de clima de inseguridad; continúan 37 en campaña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 21:25:01
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Culiacán, Sin., a 24 de marzo de 2026.— En medio de un contexto marcado por la inseguridad que ha golpeado a la capital sinaloense en los últimos meses, dos aspirantes a síndicos municipales renunciaron a la contienda electoral en Culiacán, por lo que actualmente permanecen 37 candidatos activos rumbo a la jornada del próximo 29 de marzo.

La regidora y presidenta de la Comisión de Gobernación del Cabildo, Cinthia Valenzuela Langarica, confirmó que una de las bajas corresponde a un aspirante de la sindicatura de Aguaruto, quien buscaba la reelección, mientras que la otra involucra a un contendiente de Imala.

No obstante, aclaró que en este último caso la renuncia aún no se ha formalizado oficialmente, ya que el aspirante no ha presentado la solicitud correspondiente ante la comisión encargada del proceso, por lo que su salida se mantiene en calidad de preliminar.

El proceso electoral en las sindicaturas se desarrolla en un momento complejo para Culiacán y Sinaloa, donde la violencia ligada a disputas del crimen organizado ha marcado la agenda pública en los últimos meses. Sin embargo, autoridades municipales aseguran que hasta ahora las campañas no han registrado incidentes de violencia ni denuncias formales.

“Las actividades de los aspirantes continúan con normalidad en las comunidades”, señaló Valenzuela Langarica al referirse al desarrollo de los recorridos y actos proselitistas.

Tras la renuncia del aspirante en Aguaruto, esa sindicatura —que originalmente concentraba el mayor número de registros— cuenta ahora con cinco contendientes. En el caso de Imala, la contienda se mantiene con dos aspirantes activos.

Pese al contexto de inseguridad que ha colocado a Culiacán en el centro de la atención nacional, los candidatos han continuado sus campañas mediante recorridos casa por casa y encuentros comunitarios, en busca del respaldo ciudadano.

Las autoridades municipales reiteraron que la elección de síndicos se llevará a cabo el domingo 29 de marzo, cuando habitantes de las distintas sindicaturas acudirán a las urnas para elegir a sus representantes locales.

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