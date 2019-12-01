Renuncian al INE otros 12 colaboradores de Taddei

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 11:20:22

Ciudad de México, a 29 de octubre 2026.- La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, anunció que 12 colaboradores de la antigua administración presentaron sus renuncias voluntarias.

En ese sentido, se explicó que, en todos los casos se pedirá al Órgano Interno de Control (OIC) informar al instituto si son parte de alguna investigación relacionada con los señalamientos de posible corrupción en la asignación de contratos a un proveedor.

Igualmente, se indicó que los consejeros analizan si deben “dar vista” a alguna autoridad.

"En este momento se está evaluando jurídicamente qué tendríamos que hacer. Si termina evaluándose jurídicamente que también tenemos la responsabilidad de dar alguna vista, se tendrá que dar”, dijo Cruz García.

Previamente, la titular provisional del órgano electoral mencionó que tras la salida de su antecesora, Guadalupe Taddei Zavala, se llevará a cabo una revisión de todo su equipo, y anticipó que podrían venir más renuncias.

Entre las personas que presentaron su renuncia se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de oficina de la presidencia del INE.