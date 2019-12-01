Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Acapulco

Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Acapulco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 22:48:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Acapulco, Guerrero, a 27 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, confirmó que el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, renunció a su cargo.

Durante una entrevista que se le hizo a la mandataria municipal, dijo que su salida no está relacionada por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe resaltar que el ahora exsecretario de seguridad, expresó ante medios de comunicación que no se podía garantizar la seguridad, debido a que no se puede anticipar el hecho violento.

"Nunca se puede garantizar, lo que garantizamos son las acciones que propicien armonía, paz. Decir que se garantiza la seguridad es erróneo", aseveró Bailleres Mendoza.

Ante estos comentarios, la mandataria federal, calificó como desafortunadas las declaraciones de Bailleres Mendoza.

La alcaldesa de Acapulco, dijo que estos cambios forman parte de un acuerdo que ya se tenía con anterioridad, por lo que no son consecuencia de sus expresiones.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún
Asaltan nodriza y se llevan camioneta último modelo en plena caseta en Michoacán: FGR Investiga
Decomisan leones africanos y guacamayas, por no contar con los permisos correspondientes en vivienda de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad
México impone Récord Guinness con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo
Cuitzeo: el municipio convertido en bastión y silencioso corredor del huachicol a las puertas de Morelia, Michoacán
Comentarios