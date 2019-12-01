Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Acapulco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 22:48:54

Acapulco, Guerrero, a 27 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, confirmó que el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza, renunció a su cargo.

Durante una entrevista que se le hizo a la mandataria municipal, dijo que su salida no está relacionada por las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe resaltar que el ahora exsecretario de seguridad, expresó ante medios de comunicación que no se podía garantizar la seguridad, debido a que no se puede anticipar el hecho violento.

"Nunca se puede garantizar, lo que garantizamos son las acciones que propicien armonía, paz. Decir que se garantiza la seguridad es erróneo", aseveró Bailleres Mendoza.

Ante estos comentarios, la mandataria federal, calificó como desafortunadas las declaraciones de Bailleres Mendoza.

La alcaldesa de Acapulco, dijo que estos cambios forman parte de un acuerdo que ya se tenía con anterioridad, por lo que no son consecuencia de sus expresiones.