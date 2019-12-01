Renuncia Óscar Rentería Schazarino a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

Renuncia Óscar Rentería Schazarino a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:58:07
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Culiacán, Sinaloa, 13 de marzo del 2026.- Durante el desarrollo del jueves se reportó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Rentería Schazarino había sido nombrado en el cargo el 21 de diciembre de 2024, periodo durante el cual encabezó diversas acciones de seguridad en el estado de Sinaloa.

Durante su gestión se realizaron operativos contra el crimen organizado, en los que autoridades lograron desmantelar laboratorios clandestinos y asegurar drogas, armas, vehículos e inmuebles presuntamente vinculados con actividades delictivas.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han detallado quién asumirá el cargo tras la salida del funcionario ni las razones oficiales de su renuncia.

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