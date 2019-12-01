Remanentes de "Lorena" provocarán fuertes lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:05:16

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los desprendimientos nubosos de “Lorena” en interacción con el monzón mexicano originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit; además de lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango y Sinaloa.

De igual forma, la onda tropical 30 se extenderá sobre el occidente mexicano y propiciará chubascos con lluvias fuertes en dicha región.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para el 5 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (oeste y sur), Sinaloa (centro y norte) y Durango (norte, centro y oeste).

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: