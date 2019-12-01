Remanentes de "Lorena" provocarán fuertes lluvias

Remanentes de "Lorena" provocarán fuertes lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 07:05:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los desprendimientos nubosos de “Lorena” en interacción con el monzón mexicano originarán  lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit; además de lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango y Sinaloa.

De igual forma, la onda tropical 30 se extenderá sobre el occidente mexicano y propiciará chubascos con lluvias fuertes en dicha región.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el  oriente y sureste del país, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para el 5 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (oeste y sur), Sinaloa (centro y norte) y Durango (norte, centro y oeste).
    Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.
    Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.
    Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C Nuevo León y Tamaulipas.
  • De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto asaltante de bar en La Condesa, en CDMX
Mujer pierde la vida y su esposo resulta herido en ataque armado, en Apatzingán
Ultiman a tiros a un campesino en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
Más información de la categoria
Jornada violenta en Tamaulipas deja un menor muerto; se registraron persecuciones y enfrentamientos
3 muertos y un lesionado de gravedad es el saldo que dejó riña en tianguis del Edomex; comerciantes lincharon al agresor
Alcaldesa de Apatzingán se reúne con "Los Hermanos Jiménez" tras cancelación de concierto
Secuestro de dos agentes de Harfuch en Michoacán lleva a su rescate y el de otra víctima en mega operativo: Hay tres detenidos
Comentarios