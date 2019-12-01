Relevo en la FGE Michoacán: Nicolás Maldonado, con 28 años de experiencia, deja la Coordinación de Fiscales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:03:56
Morelia, Mich., a 17 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció un relevo en la coordinación de fiscales. Tras casi tres décadas de trayectoria en la procuración de justicia, Nicolás Maldonado Millán dejó su actual cargo para dar paso a José Antonio Cruz Medina, quien se venía desempeñando como subsecretario de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Maldonado Millán se ha desempeñado a lo largo de 28 años en distintos cargos dentro de la fiscalía y su antecesora, la Procuraduría de Justicia. En su trayectoria ha sido agente del Ministerio Público, subdirector de la Unidad de Servicios Forestales, director de Averiguaciones Previas en la Procuraduría Regional de Morelia, y titular de las subprocuradurías de Apatzingán y Zitácuaro. Asimismo, se desempeñó en dos ocasiones como fiscal en materia de delitos electorales, en 2007 y 2011, además de coordinar en los últimos años a los fiscales del estado.

El relevo institucional recae ahora en José Antonio Cruz Medina, licenciado en Derecho por la Universidad Doctor Emilio Cárdenas, quien cuenta con experiencia tanto en instancias federales como estatales de seguridad. En su trayectoria se destaca su paso por la Policía Federal como director general de Operaciones Técnicas de la División de Investigación, cargo que también desempeñó posteriormente en la Guardia Nacional. A nivel estatal, encabezó la coordinación de la Guardia Estatal de Seguridad de Baja California, bajo la Comisión Estatal de Seguridad, y más recientemente se desempeñó como subsecretario de Investigación Especializada en Michoacán.

La Fiscalía General del Estado resaltó que este relevo busca fortalecer los trabajos de procuración de justicia en la entidad y darle continuidad a la estrategia institucional en materia de investigación y persecución del delito.

