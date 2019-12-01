Reitera Sheinbaum rechazo a políticas migratorias de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 12:16:30

Ciudad de México, a 24 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su condena a las redadas y a las políticas migratorias de su homólogo estadounidense Donald Trump.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana aseguró que no se debe criminalizar a los migrantes mexicanos que van a trabajar y con ello ayudan tanto a la economía de Estados Unidos.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal comentó que su administración ha reforzado sus estrategias consulares para apoyar a los migrantes que sean afectados por estas medidas anti inmigrantes.

No obstante, la gobernante explicó que los consulados mexicanos no pueden promover juicios por violación a derechos humanos, pero si pueden prestar asistencia jurídica a los connacionales para que lleven a cabo sus propios juicios.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum aseguró que incluso algunas empresas y productores agrícolas se han inconformado con las redadas anti inmigrantes, ya que les han afectado en sus contrataciones por el temor que hay de los migrantes a ser detenidos.