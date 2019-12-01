Reitera Sheinbaum que Ryan Wedding se entregó; niega operativos de EEUU en México

Reitera Sheinbaum que Ryan Wedding se entregó; niega operativos de EEUU en México
Fecha: 26 de Enero de 2026
Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el presunto criminal, Ryan Wedding, se entregó voluntariamente y negó las versiones que indican que fue detenido por agentes de Estados Unidos en territorio nacional.

“(Wedding) se presentó ante la embajada de EE.UU. por considerar, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega que seguir bajo persecución (…) Tiene que quedar muy claro que no hay operaciones conjuntas en México”, afirmó la mandataria mexicana.

En ese sentido, destacó una publicación en redes sociales del propio ex atleta olímpico, en la que explica que se entrega a las autoridades en busca de un “proceso justo”, tras estar prófugo durante más de una década.

Asimismo, insistió en que los integrantes de agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tienen “muy claras sus limitaciones” establecidas por la Constitución del país.

Lo que hay es coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente (estadounidense Donald) Trump”, agregó la gobernante.

