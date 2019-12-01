Reitera Adolfo Torres invitación a diputado local para conocer funcionamiento del organismo en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 20:19:03

Morelia, Michoacán; 16 de marzo de 2026.- Ante señalamientos de un diputado local con evidente desconocimiento en materia hídrica municipal, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, explicó que el sistema de agua potable requiere mantenimiento constante para garantizar su funcionamiento.

El titular del organismo señaló que en ocasiones pueden presentarse interrupciones temporales del suministro, derivadas de mantenimiento, reparación de fugas, fallas eléctricas o afectaciones en la infraestructura hidráulica.

Sin embargo, añadió, el Ooapas trabaja permanentemente para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y garantizar el abasto a las y los morelianos.

“Hablar de este tema sin conocer cómo funciona un organismo operador puede generar desinformación. El sistema de agua potable es una infraestructura compleja que requiere mantenimiento constante y atención inmediata cuando se presentan fallas”, puntualizó Torres Ramírez.

Asimismo, el titular del organismo destacó que el propio Ooapas ya contempla mecanismos para apoyar a los usuarios cuando se registran afectaciones importantes en el servicio.

“Es importante aclarar que el organismo ya analiza y aplica esquemas de apoyo o ajustes cuando se presentan interrupciones prolongadas del servicio, por lo que no se trata de un tema nuevo ni ajeno a la operación del organismo”, afirmó.

Torres Ramírez reiteró que el organismo mantiene una política permanente de atención a reportes ciudadanos y de mejora continua en la infraestructura hidráulica de la ciudad, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y ofrecer un servicio cada vez más eficiente.

Finalmente, hizo un llamado a que cualquier propuesta relacionada con el servicio de agua potable se construya con base en información técnica y en coordinación con las instituciones responsables de operar el sistema hidráulico de la ciudad.