Regresan a clases municipios de Cadereyta, Peñamiller, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Tras una valoración por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil de las condiciones al día martes 14 de octubre, así como la revisión de los planteles escolares, laUnidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), ha determinado el regreso a clases,este miércoles 15 de octubre, en las escuelas de los municipios de Cadereyta, Peñamiller, Jalpan de Serra, Arroyo Seco y Landa de Matamoros.

Asimismo, derivado de las condiciones que aún prevalecen, y con el objetivo de privilegiar la seguridad de alumnos, alumnas, maestras, maestros, personal de apoyoadministrativo, madres, padres de familia o tutores, se mantienen sin clases, y hasta nuevo aviso, en los municipios de San Joaquín y Pinal de Amoles.

Cabe destacar que, en los municipios que paulatinamente se van incorporando a las actividades regulares, la autoridad educativa dará seguimiento a aquellas comunidades o localidades específicas en las que, por su contexto, los centros educativos requieran de alguna atención puntual.

La USEBEQ solicita a toda la comunidad educativamantenerse atenta a la información oficial, a través de los canales institucionales, así como a las autoridades, supervisores y directores, de sus respectivas escuelas,reiterando el compromiso de salvaguardar siempre la seguridad y bienestar de los estudiantes.