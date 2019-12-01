Refuerzan vigilancia sanitaria en Nuevo Laredo tras segundo caso de gusano barrenador

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2026.- La presencia del gusano barrenador en ranchos ganaderos de Nuevo Laredo llevó a las autoridades sanitarias a intensificar las acciones de prevención y vigilancia, luego de confirmarse un segundo caso de esta plaga en la región, por lo que se realizarán inspecciones y muestreos en un perímetro de 20 kilómetros alrededor del sitio donde fue localizado el animal infectado.

La secretaria de Bienestar de Nuevo Laredo, Liliana Arjona Barocio, informó que el tema fue abordado durante una reunión de la Comisión de Seguridad en Salud, en la que participaron representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Distrito de Salud y dependencias municipales.

Como parte de las medidas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, mantiene recorridos para revisar animales y colocar trampas que permitan detectar la presencia de la mosca transmisora del parásito. Estas labores también contemplan la vigilancia de especies silvestres, particularmente venados que habitan en la zona.

La funcionaria explicó que este nuevo registro se suma al primer caso identificado en junio pasado, situación que mantiene bajo seguimiento a los ranchos y sectores cercanos para evitar que la infestación se extienda.

Asimismo, advirtió que el gusano barrenador no representa un riesgo exclusivo para el ganado, ya que también puede afectar a mascotas y animales en situación de calle, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a cualquier herida que pudiera presentar larvas.

Entre las recomendaciones preventivas se encuentra mantener limpias y cubiertas las lesiones de personas y animales, además de evitar condiciones insalubres y acumulación de basura. En caso de detectar larvas en alguna herida, se debe notificar inmediatamente a las autoridades sanitarias para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se han reportado contagios de gusano barrenador en personas en Nuevo Laredo; sin embargo, las autoridades mantendrán la coordinación entre instituciones y las acciones de vigilancia para contener la presencia de esta plaga.