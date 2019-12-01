Refuerzan trabajos de rescate en mina Santa Fe para localizar a tres trabajadores atrapados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 08:58:19

El Rosario, Sinaloa, 7 de abril del 2026.- Las labores de búsqueda de tres mineros en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, continúan con ajustes técnicos para acelerar el desalojo de agua en el interior del yacimiento, informó el Puesto de Comando encargado de coordinar el operativo.

Como parte de las acciones recientes, se optimizó el sistema de achique mediante la instalación de una segunda línea de conducción conectada a la electrobomba principal.

La modificación incluyó un adaptador que permite una doble descarga del agua extraída, lo que ayuda a mejorar la eficiencia del sistema.

Además, se analiza la incorporación de una tercera línea de conducción con el objetivo de aumentar la capacidad de desfogue y reducir los tiempos necesarios para retirar el agua acumulada en la zona donde se realizan los trabajos de exploración.

De acuerdo con el reporte técnico, el equipo de bombeo mantiene actualmente una capacidad de extracción de 9.5 litros por segundo, lo que representa alrededor de 34 mil 200 litros de agua desalojados por hora, manteniendo estable el flujo de salida.

Dentro de la mina también fueron colocados dos genéfonos, dispositivos de comunicación que no requieren energía externa ni baterías, lo que permite mantener contacto constante con los equipos que ingresan al área de búsqueda.

Paralelamente, autoridades continúan realizando reuniones informativas con los familiares de los trabajadores desaparecidos para explicar el avance de los trabajos y las acciones que se planean ejecutar.