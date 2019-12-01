Refuerzan operativo preventivo en Baja California Sur ante avance del huracán “Polo”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 19:36:31

La Paz, Baja California Sur, a 27 de septiembre de 2026.- La cercanía del huracán “Polo”, actualmente categoría 3, mantiene en alerta a las autoridades de Baja California Sur, donde se reforzaron las acciones de prevención, vigilancia y atención ante posibles afectaciones por lluvias, viento y oleaje en distintas zonas de la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se encontraba a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 425 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora. Su desplazamiento era hacia el noroeste, a una velocidad de 19 kilómetros por hora.

Ante este escenario, el Consejo Estatal de Protección Civil mantiene coordinación en Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto, donde se realizan recorridos de prevención, perifoneo y alertamiento a la población. También se determinó el cierre de playas y se mantiene vigilancia mediante drones en puntos considerados vulnerables.

Como parte de la preparación, fueron habilitados 169 refugios temporales en Baja California Sur: 50 en Mulegé, 44 en Los Cabos, 38 en La Paz, 29 en Comondú y ocho en Loreto. Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre cuerpos de agua y sus niveles, así como personal, maquinaria y equipo preparados para responder ante emergencias o realizar evacuaciones preventivas.

La Secretaría de Marina desplegó 2 mil 282 elementos navales y seis Brigadas de Respuesta a Emergencias, integradas por 600 elementos, además de 78 vehículos, entre ellos unidades Unimog, ambulancias, volteos, retroexcavadoras y pipas de agua. También dispone de cocinas móviles, plantas potabilizadoras, buques, embarcaciones menores, helicópteros y drones.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció 15 agrupamientos con 4 mil 686 elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, como parte de las acciones preventivas contempladas en el Plan DN-III-E. El despliegue incluye vehículos, ambulancias, binomios canófilos, plantas potabilizadoras, una cocina y una tortilladora móviles, así como plantas generadoras de energía.

La Comisión Nacional del Agua mantiene activo su Centro Regional de Atención de Emergencias en La Paz, mientras que la Comisión Federal de Electricidad movilizó personal y vehículos para responder ante posibles daños a la infraestructura eléctrica.

Entre las medidas adoptadas también se encuentra la suspensión de actividades escolares y laborales presenciales para trabajadores del Gobierno del Estado y los ayuntamientos durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre.

En Sinaloa, el Consejo Municipal de Protección Civil de Ahome permanece instalado de manera permanente, mientras que la Secretaría de Marina mantiene restricciones en distintos puertos para embarcaciones mayores y menores de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco debido a las condiciones meteorológicas.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, destacó la importancia de mantener la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones federales para reducir riesgos ante fenómenos naturales.

La funcionaria señaló que en las próximas horas se fortalecerá la comunicación con las comunidades, principalmente en zonas costeras, mediante medios de comunicación, redes sociales y perifoneo. Recomendó permanecer en casa cuando no exista riesgo y acudir a los refugios temporales en caso de encontrarse en áreas susceptibles a inundaciones u otras afectaciones.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío llamó a la población a mantenerse atenta a la evolución de “Polo”, consultar únicamente información oficial y seguir las instrucciones de Protección Civil, además de evitar acercarse a playas, cuerpos de agua y otros sitios que puedan representar un peligro.