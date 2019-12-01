Reforzarán estrategias de seguridad en escuelas de Michoacán tras asesinato de dos maestras: IEMSySEM

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 13:50:55

Morelia, Michoacán, a 28 marzo 2026.- Mariana Sosa Olmedo, directora del Instituto de Educación Superior y Media Superior de Michoacán, confirmó que, si bien existen mecanismos activos para contener la violencia en las instituciones, el asesinato de dos maestras al interior de una preparatoria de Lázaro Cárdenas obliga a un refuerzo inmediato de las estrategias.

La funcionaria señaló que la prevención no es nueva en el sector, indicando que "desde hace dos años instauramos las unidades para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar en los niveles medio superior y superior", estas unidades cubren un espectro que incluye casos de acoso, bullying y atención psicológica.

No obstante, Sosa Olmedo reconoció la vulnerabilidad ante tales eventos. "Por desgracia debemos de ser muy claros y muy objetivos, nunca estamos exentos de una situación de este tipo", apuntó.

Tras el homicidio de las docentes Maria del Rosario y Tatiana, hechos ejecutados por Osmar de 15 años en la preparatoria Antón Makárenko, la directora del Instituto de Educación Superior y Media Superior del Estado anunció que se intensificarán las medidas

de prevención en las instituciones académicas.

"Vamos a reforzar todas las actividades que se están haciendo: la cultura de la paz, las charlas con los jóvenes, la detección y atención de alguna situación socioemocional, psicológica o incluso psiquiátrica", afirmó.

Agregó que desde el día de la agresión se han mantenido en comunicación constante con los directivos del plantel Antón Makárenko.