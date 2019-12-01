Reducción de la pobreza en México, hazaña de la 4T: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 14 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó como una “hazaña histórica” la reducción de la pobreza en el país entre los años 2022 y 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador, líder del movimiento de la Cuarta Transformación, era el mandatario mexicano.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo celebró los resultados informados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la medición de la Pobreza Multidimensional.

“Es algo extraordinario, histórico, la reducción en el sexenio del presidente López Obrador, pero particularmente de 2022 a 2024, en tan solo dos años, es una muestra de que el proyecto de la Cuarta Transformación funciona y está dedica a los que menos tienen, que ‘por el bien de todos primero los pobres’ no solo es una consigna sino que es una realidad en México”, declaró.

“Todavía tenemos que avanzar sí, el que 30 por ciento de la población en México viva en pobreza evidentemente tenemos que seguir avanzando. Vean ustedes en dos años: de 46.8 a 38.5 millones de personas, de 26.3 por ciento a 39.6 en dos años”, puntualizó.

“Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la 4T, demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, es decir hay mayor distribución de la riqueza”, afirmó.

En ese sentido, la mandataria mexicana adjudicó la reducción de la pobreza en el país al incremento en el salario mínimo, a los programas del Bienestar, así como el acceso a derechos por parte de los connacionales.

“Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos, porque este indicador habla de la esencia de nuestro proyecto: el humanismo, un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza, y estamos seguros que vamos a seguir avanzando, por eso hablamos de la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación”, dejó en claro.

“Debió haber sido ocho columnas en todos los periódicos, algunos no, algunos ni lo tocaron pero eso es otro tema”, sentenció.