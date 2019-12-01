Recuperan más de 70 mil pesos para el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas tras investigación por irregularidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 20:39:56
Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró que se restituyeran más de 70 mil pesos al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, como resultado de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

El caso se originó luego de que se detectaran inconsistencias en los depósitos correspondientes a la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria en las cajas de la Tesorería municipal. Tras la denuncia, las indagatorias permitieron identificar un faltante por el monto previamente señalado.

En audiencia ante un Juez de Control, la persona imputada cubrió la totalidad del daño econónomico, con lo que se garantizó la recuperación de los recursos para la administración municipal. Derivado de ello, la autoridad judicial determinó el sobresimiento del proceso y ordenó el archivo definitivo del expediente.

La Fiscalía Anticorrupción mencionó que estas acciones forman parte de su labor para salvaguardar el patrimonio público y fortalecer la rendición de cuentas en el estado.

 

