Recorre Gobernador de Querétaro zonas afectadas por las lluvias

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, acompañado del senador Agustin Dorantes; las y los titulares de las secretarías de Gobierno, Cultura, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable; así como de la Comisión Estatal de Infraestructura, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Estatal de Aguas, encabezó un recorrido por los municipios de Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan, para supervisar los trabajos que se realizan en las zonas afectadas a raíz de las lluvias de los últimos días, así como para e s c u c h a r las necesidades de las personas de primera mano.

Asimismo, el mandatario reconoció la labor de las diversas dependencias estatales, así como de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, también presentes en el recorrido, por salvaguardar la integridad de las y los serranos, por ello, se comprometió a seguir trabajando de manera coordinada.

En el municipio de Jalpan, Mauricio Kuri, sostuvo una videoconferencia de seguimiento con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar a conocer el reporte de las afectaciones en la Sierra Gorda; ahí estuvieron presentes la gobernadora de Veracruz, así como los gobernadores de Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí; además de los titulares del IMSS, ISSSTE, SICT, PEMEX y la Defensa Nacional.

Kuri González señaló a la Presidenta, que se tienen 109 comunidades incomunicadas, 195 sin energía eléctrica, un menor fallecido, por lo que se le ha dado el acompañamiento a la familia; así como dos mil 500 productores del campo afectados; además dijo, se requiere atención urgente en la carretera federal 120, debido al riesgo de un cierre total por la caída de la misma.

"Esta carretera está muy peligrosa, tiene muchísimos derrumbes, hay tres partes en esta zona que están muy vulnerables, que podría pasar algo peor y que dejaría a toda la zona incomunicada en caso de que algo pase, esta es la parte que más nos preocupa. La carretera 69 que estaba cerrada, ya la pudimos abrir, pero aún existe la posibilidad de un derrumbe de alta consideración, aunque están transitables. Lo que ocupamos son más máquinas, ojalá nos pueda mandar más la SICT", expresó.

Durante el recorrido, el Gobernador señaló que, si las condiciones meteorológicas mejoran, se abrirá un puente aéreo, esto con la finalidad de acercar la ayuda, principalmente enseres domésticos y víveres, a las comunidades que aún permanecen incomunicadas.

Por último, se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer la energía eléctrica en las próximas horas en las zonas afectadas, motivo por el cual se fortalecerán las labores para la reapertura de caminos y así lograr el acceso a todas las comunidades.