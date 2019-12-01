Reconstrucción por devastadoras lluvias de 2025 costará 13 mil mdp, informa Sheinbaum

Reconstrucción por devastadoras lluvias de 2025 costará 13 mil mdp, informa Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 13:00:59
Xalapa, Veracruz, a 23 de enero 2026.- La reconstrucción tras las devastadoras lluvias que se registraron el año pasado en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, costará alrededor de 13 mil millones de pesos, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal indicó que dichos recursos se destinarán a la reconstrucción de carreteras, agua, drenaje, desazolves en ríos, recuperación de cauces, diques de contención, puentes, bacheos, entre otros.

Por su parte, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, explicó que intervienen tres kilómetros de la red federal carretera y 612 de la red estatal, además de 22 puentes.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Xalapa, Veracruz, la mandataria mexicana sostuvo que con la atención que en su momento se dio a la población, además de la limpieza y reconstrucción, las localidades “van a quedar mejor que como estaban”.

De igual forma, garantizó que se consultará a la población de San José Chiapa para la instalación de la planta de reciclaje que no fue aceptada en Tula, Hidalgo.

