Reconoce Bedolla al Gabinete de Seguridad Federal tras la captura de "R2", generador de violencia en Michoacán y Jalisco

Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la labor realizada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tras la operación coordinada que derivó en la captura de Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando del crimen organizado en Jalisco y Michoacán.

El mandatario estatal subrayó que este resultado demuestra el compromiso de las instituciones federales para combatir frontalmente la delincuencia y restablecer la paz en la región. Asimismo, enfatizó que con esta detención se avanza significativamente en el combate al delito de extorsión, el cual afecta a empresarios y productores de aguacate de la entidad.

La captura de “R2” y de 19 personas más se llevó a cabo en Zapopan, Jalisco, mediante una acción encabezada por la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, así como una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos.

A la célula criminal que lideraba el imputado, vinculada al CJNG, se le atribuyen múltiples conductas ilícitas como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad y agresiones a las autoridades en la zona limítrofe entre ambos estados.

El Gobierno del Estado de Michoacán reitera su respaldo absoluto a la estrategia de seguridad nacional y reafirma la colaboración con el Gobierno Federal para garantizar la tranquilidad de las familias y la seguridad del sector productivo michoacano.