Reaparece AMLO para promocionar su libro “Grandeza”; deja en claro que está retirado de la política

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 10:55:40

Ciudad de México, 30 de noviembre del 2025.– El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente tras meses fuera del foco mediático, al compartir en sus redes sociales un video promocional de su más reciente libro Grandeza.

Su retorno generó inmediata atención entre simpatizantes y detractores, aunque López Obrador dejó en claro que se encuentra retirado de su vida política.

En la grabación, el expresidente mexicano explicó que la obra tiene como propósito reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, resaltando su relevancia histórica y cultural en la construcción del país.

El exmandatario citó al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla para señalar que la civilización indígena ha sido “negada” a lo largo del tiempo, pese a su profundo legado.

“Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo… porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”, escribió en su cuenta de X.