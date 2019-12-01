Realizan jornada de limpieza en brazo auxiliar del Río Norte en Querétaro

Realizan jornada de limpieza en brazo auxiliar del Río Norte en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 19:39:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 27 de junio de 2026.- La Oficina de Representación de la Semarnat en Querétaro coordinó una jornada de limpieza en el Brazo Auxiliar del Río Norte, con el objetivo de contribuir a su saneamiento, fortalecer la cultura ambiental y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

En la jornada participaron autoridades federales, estatales y municipales, además de ciudadanos, quienes unieron esfuerzos para realizar acciones de limpieza en este importante cuerpo de agua.

Asimismo, durante las labores se llevaron a cabo trabajos de desazolve y recolección de residuos sólidos, con la finalidad de mejorar las condiciones del cauce y prevenir afectaciones derivadas de la acumulación de desechos.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que este tipo de acciones contribuyen a la conservación de los ríos y fomentan la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Desmantelan red de videovigilancia clandestina en Lázaro Cárdenas, Michoacán; aseguran cuatro cámaras
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Catean inmueble en Uruapan y aseguran armas y equipo táctico
Localizan sanos y salvos a tres hombres reportados como desaparecidos en Michoacán
Más información de la categoria
Capturan en Morelos a presunto operador ligado al asesinato de colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX; se rumoraba detención de hijo de capo de Sinaloa
Félix Salgado anuncia que no buscará la coordinación de Morena en Guerrero
The New York Times revela que EU amplió investigaciones sobre políticos mexicanos
Ernesto Núñez recorre Álvaro Obregón para sumar voluntades al proyecto "Michoacán Competitivo" y coordinar los trabajos de la 4T
Comentarios