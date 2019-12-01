Realizan jornada de limpieza en brazo auxiliar del Río Norte en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 19:39:56

Querétaro, Qro., 27 de junio de 2026.- La Oficina de Representación de la Semarnat en Querétaro coordinó una jornada de limpieza en el Brazo Auxiliar del Río Norte, con el objetivo de contribuir a su saneamiento, fortalecer la cultura ambiental y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

En la jornada participaron autoridades federales, estatales y municipales, además de ciudadanos, quienes unieron esfuerzos para realizar acciones de limpieza en este importante cuerpo de agua.

Asimismo, durante las labores se llevaron a cabo trabajos de desazolve y recolección de residuos sólidos, con la finalidad de mejorar las condiciones del cauce y prevenir afectaciones derivadas de la acumulación de desechos.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que este tipo de acciones contribuyen a la conservación de los ríos y fomentan la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.