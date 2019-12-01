Realizan campamento familiar e infantil en el Cefereso "CPS Femenil Morelos" para fortalecer la reinserción social

Ciudad de México, a 19 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares de las mujeres privadas de la libertad y favorecer su proceso de reinserción social, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso en marcha la tercera edición del Campamento Familiar 2026 y, por primera vez, el Campamento Infantil en el Centro Federal de Reinserción Social No. 16 "CPS Femenil Morelos".

Las actividades se realizaron del 17 al 19 de julio y reunieron a mujeres internas con sus familiares en un espacio diseñado para fomentar la convivencia, el fortalecimiento de los lazos afectivos y una política penitenciaria con enfoque humanista, informó el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PyRS).

En esta edición, ambos campamentos se desarrollaron de manera simultánea. Como parte de la iniciativa, niñas y niños menores de 13 años tienen la oportunidad de permanecer durante la noche con sus madres dentro del centro penitenciario, lo que permite generar momentos de cercanía y convivencia en un entorno seguro.

Durante la jornada inaugural se realizaron actividades recreativas, presentaciones artísticas, juegos, dinámicas deportivas y espacios de integración, donde las participantes convivieron con sus familias y compartieron experiencias orientadas a reforzar los vínculos afectivos.

En total participaron 56 mujeres privadas de la libertad y 202 familiares provenientes de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y Estado de México. Entre los asistentes se encuentran 31 hombres, 87 mujeres adultas, 42 niños y adolescentes, así como 42 niñas y adolescentes.

La SSPC destacó que este tipo de programas forman parte de la estrategia para impulsar una política penitenciaria centrada en el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de la convivencia familiar y la implementación de acciones que contribuyan a una reinserción social efectiva y a la construcción de paz con perspectiva de género.