Realiza la SSPC la conferencia “Inclusión y equidad en espacios laborales”, con el objetivo de fomentar ambientes laborales igualitarios, incluyentes y libres de discriminación

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Servicio de Protección Federal, llevó a cabo la conferencia “Inclusión y equidad en espacios laborales”, impartida por especialistas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, con el objetivo de fomentar ambientes laborales igualitarios, incluyentes y libres de discriminación.

La actividad, impulsada por el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, busca consolidar a la corporación como un referente en seguridad pública con enfoque de proximidad, donde el respeto a los derechos humanos sea parte esencial de su operación y del servicio que ofrece a la ciudadanía.

Durante el evento, la directora de Profesionalización del SPF, Edith Araceli Rodríguez Navarro, subrayó que la misión de la UNODC coincide con la Estrategia Nacional de Seguridad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y encabezada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, orientada a fortalecer cuerpos de seguridad profesionales y cercanos a la población. Asimismo, reiteró el compromiso de promover un entorno laboral basado en la inclusión, el respeto y la mejora continua del servicio.

Por su parte, Isis Rangel destacó que la integración del SPF como policía complementaria en la estrategia nacional representa un momento clave para reforzar no sólo sus capacidades operativas, sino también el bienestar y la inclusión del personal, lo que impacta directamente en la calidad del servicio y la confianza ciudadana.

En tanto, Vidalia Martínez señaló que los prejuicios y estereotipos limitan el potencial de los equipos de trabajo, por lo que promover la igualdad y el respeto al interior de la institución fortalece su desempeño y la atención a la sociedad.

Finalmente, la SSPC reafirmó su compromiso con la igualdad de género, los derechos humanos y la capacitación constante, así como con la colaboración internacional para consolidar una corporación más humana, profesional y eficiente.