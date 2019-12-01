Realiza ISSSTE Michoacán segundo Tequio “Elena Arizmendi” en las Oficinas de la Representación estatal

Realiza ISSSTE Michoacán segundo Tequio “Elena Arizmendi” en las Oficinas de la Representación estatal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 12:31:38
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Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- La Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, realizó la segunda jornada del Tequio “Elena Arizmendi” en el que se intervinieron áreas del inmueble institucional en beneficio de 600 personas que, en promedio, visitan diariamente las instalaciones.

En la jornada participaron 20 trabajadoras y trabajadores de la Representación estatal, quienes realizaron distintas acciones de mantenimiento, como el balizamiento de escaleras, rampas para sillas de ruedas, pintura en muros y barandales.

El “Tequio Elena Arizmendi” forma parte de la Estrategia de Trato Digno, impulsada por el director general Martí Batres, para consolidar espacios seguros y funcionales para el personal y la derechohabiencia, a través de la reconstrucción del tejido social entre trabajadoras y trabajadores del Instituto.

Con estas acciones el ISSSTE Michoacán refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la atención al derechohabiente, a través del mejoramiento de los espacios

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