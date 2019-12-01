Realiza Hospital General de Saltillo del ISSSTE jornada de cirugía robótica oncológica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 12:07:43

Saltillo, Coahuila, 4 de octubre de 2026.– Médicos especialistas en cirugía oncológica, urología y ginecología del Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizaron una jornada de cirugía robótica oncológica con el robot Da Vinci, en la que intervinieron a 13 pacientes con diferentes padecimientos.

La jornada se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2026. Las y los pacientes fueron dados de alta y continuaron su recuperación en casa.

El cirujano oncólogo Miguel Arnoldo Farías Alarcón, quien cuenta con 12 años de experiencia en cirugía robótica, destacó que la incorporación de estos procedimientos en el Hospital General de Saltillo permite acercar atención especializada a pacientes de Coahuila y otras regiones, particularmente en casos oncológicos.

Explicó que la cirugía robótica puede favorecer una recuperación más rápida, con menor dolor y sangrado, así como una estancia hospitalaria más corta, de acuerdo con las características de cada procedimiento y paciente.

“Llevamos 170 cirugías de 200, meta planteada desde que llegó el robot Da Vinci a Saltillo en octubre de 2025; tenemos un 85 por ciento de avance y nos dimos a la tarea de organizar esta jornada con el equipo capacitado de cirujanos y personal de enfermería del Hospital General de Saltillo”, señaló.

El también subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila detalló que durante la jornada se atendieron cuatro casos de cáncer de colon en pacientes de 53 a 81 años. Entre los procedimientos realizados se encuentran hemicolectomías derechas e izquierdas, con reconstrucción intestinal y sin necesidad de estomas, así como intervenciones por cáncer en el ángulo esplénico y reconexión de colon.

En el área de ginecología se atendió a cuatro pacientes de 40 y 52 años, con diagnósticos de tumor uterino, hiperplasia atípica e hiperplasia endometrial, a quienes se les realizó histerectomía.

Asimismo, tres pacientes entre 58 y 77 años con cáncer de próstata fueron sometidos a prostatectomía radical.

También se intervino a una paciente de 68 años con una tumoración en la cabeza del páncreas, a quien se le realizó un procedimiento de Whipple, que consiste en una duodenopancreatectomía y posterior reconstrucción mediante anastomosis.

Finalmente, se atendió a un paciente de 69 años con cáncer de riñón, a quien se le realizó una nefrectomía radical, procedimiento indicado en casos en los que no es posible conservar el órgano afectado.

Farías Alarcón destacó la importancia de realizar este tipo de procedimientos fuera de la Ciudad de México, ya que permiten ampliar el acceso a la cirugía robótica y aprovechar la capacidad instalada y especializada en distintas entidades del país.

“Es grato que se realicen estos procedimientos en Coahuila y que ya no estén centralizados; también es importante que se empiece a dimensionar la efectividad que pueden tener los abordajes robóticos”, concluyó.