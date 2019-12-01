Reafirma Claudia Sheinbaum que la postura de México en el mundo se mantiene firme en favor de la paz y el respeto entre naciones

Comondú, Baja California, a 1 de marzo de 2026.- En medio del panorama internacional actual, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó desde Comondú, Baja California Sur, que la postura de México en el mundo se mantiene firme en favor de la paz y el respeto entre naciones. Subrayó que la política exterior del país se rige por principios constitucionales que privilegian la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de conflictos y la cooperación internacional, entre otros ejes fundamentales.

“México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia, y les quiero leer lo que dice nuestra Constitución, que es lo que guía nuestra política exterior, en este caso y en cualquier caso. Dicen que la Constitución en el artículo 89, fíjense, esto viene de los principios de Carranza, Carranza es un gran personaje de la historia de México, él formó el Ejército Constitucionalista, después del Golpe de Estado a Madero, pero también le tocó combatir la invasión de Estados Unidos en 1914, que se conoce poco de esa invasión, conocemos la del siglo XIX que se llevaron la mitad del territorio, pero también trataron de invadir México en 1914 en Veracruz y Carranza se opuso, y ahí dictó una serie de principios.

“Después vino lo que se llama la Doctrina Estrada, y luego en los 80 quedaron estos principios en la Constitución que dice: El Presidente o la Presidenta, en este caso, tienen que observar principios de política exterior: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de las controversias; proscripción de las amenazas o uso de la fuerza; igualdad jurídica de los Estados, de las naciones; cooperación internacional para el desarrollo; respeto de los derechos humanos; y lucha por la paz y la seguridad. Esos van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos, frente a cualquier situación en el mundo, México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”.

Durante el evento de entrega de Programas para el Bienestar, la mandataria destacó que con la llamada Cuarta Transformación más de 13.5 millones de personas han salido de la pobreza, gracias al incremento del salario mínimo, la continuidad de los apoyos sociales y la creación de nuevos programas como la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Asimismo, anunció obras y acciones para Baja California Sur, entre ellas un programa de recarga de acuíferos en Comondú, infraestructura hidráulica y proyectos como vivienda, salud, educación y modernización carretera, enfocados en mejorar las condiciones de vida en la región.

En materia política, adelantó que enviará una reforma electoral al Congreso para fortalecer la representación ciudadana, reducir costos y eliminar prácticas como el nepotismo y la reelección, bajo el principio de “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 170 mil personas en la entidad ya reciben apoyos sociales, mientras que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío expresó su respaldo a la Presidenta y agradeció las inversiones en vivienda y agua potable. Finalmente, la beneficiaria Rosa María Martínez Cruz reconoció que estos programas contribuyen a mejorar la calidad de vida de adultos mayores y personas con discapacidad.