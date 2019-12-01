Reacciona Sheinbaum a su inclusión en la lista de las 100 personas "más influyentes" de Time

Reacciona Sheinbaum a su inclusión en la lista de las 100 personas "más influyentes" de Time
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 11:18:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó a su inclusión, por segundo año consecutivo, en la lista de las 100 personas más influyentes de 2026, organizada por la revista Time.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana sostuvo que “gobernamos para estar siempre cerca de la gente”.

Además, explicó que la publicación se enfocó en que su gobierno está para atender “al pueblo de México”.

“Atender al pueblo de México, mientras no nos desviemos de eso va a haber apoyo, porque eso es lo que está mostrando en todo caso esta revista”, destacó la jefa del Ejecutivo federal.

Agregó que las personas son la fuerza de su administración, no los empresarios, ni gobiernos extranjeros.

“Que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, porque la fuerza nos la da el pueblo, nadie más. No nos la da los empresarios, no nos la da la revista Time, no nos la da ningún gobernante extranjero, no nos las da nadie más que el pueblo”, dijo la gobernante.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras pelea, mujer prende fuego a la vivienda de su novio en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Hallan a hombre con huellas de ahorcamiento en un hotel de Uruapan, Michoacán
Policía Morelia detiene a presunto ladrón por robo en colegio
Desaparece activista ambiental en Salvador Escalante, Michoacán; comunidad bloquea acceso en exigencia de búsqueda
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad de Michoacán por agresión a periodista; queda libre de otros cargos
Desaparece activista ambiental en Salvador Escalante, Michoacán; comunidad bloquea acceso en exigencia de búsqueda
Bedolla inaugurará el 20 de mayo el DIF Uruapan; será el más moderno de Michoacán
Derrame de crudo afecta a más de 20 mil pescadores en Veracruz
Comentarios