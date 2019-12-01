Ratifica Claudia Sheinbaum su relación bilateral con Honduras; recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional

Ratifica Claudia Sheinbaum su relación bilateral con Honduras; recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 22:03:36
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ambas mandatarias coincidieron en impulsar políticas públicas que garanticen su desarrollo pleno e igualdad sustantiva.

Durante el encuentro, ratificaron el excelente estado de la relación bilateral que mantienen, además también abordaron como una trascendencia histórica que se hayan convertido en las primeras mujeres presidentas de sus naciones y coincidieron en los proyectos que rigen a su gobierno: igualdad, justicia social y prosperidad compartida.

También hablaron de los resultados que han obtenido con los programas Jóvenes Construyendo l Futuro y Sembrando Vida, los cuales implementó México en Hondura, beneficiando a más de 20 mil personas, por lo que se lanzará una segunda etapa para beneficiar a más jóvenes y a las comunidades agrícolas.

Asimismo, renovaron el compromiso por estrechar la coordinación bilateral y regional para la atención integral de la movilidad humana.

 

 

 

