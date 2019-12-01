Querétaro sufrió desabasto de gasolina en los últimos días: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 16:18:57

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- Los municipios de Querétaro, Tequisquiapan, Amealco, Pedro Escobedo, Tolimán, Esequiel Montes, Colón, Cadereyta, San Joaquín y San Juan del Río, registraron afectaciones en el abastecimiento de gasolina en los últimos días, confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

“Estamos al pendiente cada que está en intermitente el suministro de gasolina por las afectaciones de los ductos que vienen de Veracruz ha este tipo de afectación, sin embargo esto no se presenta en las marcas gasolineras privadas".

“Las gasolineras privadas han mantenido operación porque las rutas de importación son diferentes y aunque ya el suministro se regularizó hubo afectaciones en los municipios de Querétaro, Tequisquiapan, Amealco, Pedro Escobedo, Tolimán, Esequiel Montes, Colón, Cadereyta y San Joaquín".

Afirmo que en San Juan del Río los conductores realizaron compras de pánico y además se registró congestión vehicular durante los días 16 y 17 de octubre en estaciones que no les surtieron.

Negó que se haya registrado algún tipo de incremento derivado de esto, sino que más bien se ha mantenido el precio de la gasolina Magna entre los 23 a 25 pesos y la Premiub oscila entre los 25 a 27 pesos el litro.

“Las marcas privadas ayudaron a contener los precios pues el estado se abastece de la estación de Salamanca”.

El titular de la Agencia de energía tendrá una reunión con Petróleos Mexicanos (Pemex) por lo mientras se está nivelando el suministro de gasolina.

Enrique Arroyo, presidente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro aseguró que esta tarde sostendrá una reunión con la gente de la Paraestatal de Pemex para conocer los motivos reales del desabasto del servicio.